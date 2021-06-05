Son dakika haber! Van Gölü sahili temizlendi
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Son dakika haber! Van Gölü sahili temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Van Gölü sahili temizlendi Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Tuşba Belediyesi tarafından 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Kirlilik' sloganıyla Van Gölü sahili temizlendi.

Van Gölü sahili temizlendi

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Tuşba Belediyesi tarafından 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Kirlilik' sloganıyla Van Gölü sahili temizlendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm yurtta olduğu gibi Van'da da kutlandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Tuşba Belediyesi, 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Kirlilik' sloganıyla çöp temizleme etkinliği düzenledi. Van Gölü sahilinin temizlendiği etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, tüm kurumların farklı alanlarda üzerine düşen görevleri özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, "Burada en büyük sorumluluk hepimizin ve birey olarak bizlerin olacak. Bu muhteşem doğayı, Van Gölü'nü ve etrafındaki bu muhteşem çevreyi korumak adına bizler yeni bir anlayışa, yeni bir döneme geçtik. İnşallah o anlayışı iliklerimizde his edinceye kadar, böyle önemli gün ve etkinliklerde birlikte olacağız. Bu muhteşem göl, güzellikle yaşayacak ve var olacak. Bu sizlerin ve bizlerin desteğiyle olacak" dedi.

"Çevre bilincini, en üst düzeye taşımamız gereken bir mecburiyetimiz var"

Van'da yapılan tüm etkinliklerde aktif rol alarak, farkındalıkları üst düzeye taşımaya çalıştıklarının altını çizen Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise "Başladığımız günden bu yana ve bundan sonra ki süreçte de bu anlayışımız devam edecek. Her yıl olduğu gibi Avrupa Birliği Delegasyonu'nun katkılarıyla oluşturulan bilgi merkezimizin farkındalık çalışması, bu yılda ilimizin güzide plajlarından birinde devam edecek. Her ay bir etkinlik yapıyoruz. Geçmişte de yapmıştık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu coğrafya, bu ülke, bu doğa bizim. Dolayısıyla öncelikle kendimizden başlayarak, çevre bilincini en üst düzeye taşımamız gereken bir mecburiyetimiz var" ifadelerini kullandı.

"Çevre, gelecek nesillerin emanetidir"

Çevrenin gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir şekilde bırakılması gerektiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da, "Çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır. İnsanların bilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi, şüphesiz ki doğanın bizlere değil, bizlerin doğaya ihtiyacı olduğu gerçeğidir. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Bu görevlerin en başında ise çevre kirliliğine yol açacak davranışlardan uzak durmaktır. Ne yazık ki son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi sonucu, canlıların yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha düşmektedir. Eğer zamanında gerekli tedbirler alınmazsa, insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunları ile yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Van Gölü Aktivistleri Derneği, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Van İl Temsilciliği, Anka Kültür Merkezi ve Tuşba Gençlik Merkezi yönetici ve gönüllüleri katıldı.

Son dakika haber! Van Gölü sahili temizlendi
Son dakika haber! Van Gölü sahili temizlendi
Son dakika haber! Van Gölü sahili temizlendi
Son dakika haber! Van Gölü sahili temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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