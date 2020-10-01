Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
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Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi

01.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:15

Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi Van Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş: "Bereketli bir sezon geçireceğiz" "Başarılı çalışmalar neticesinde inci kefali balıklarının boyunda büyüme ve ağırlığı artmıştır" Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde balıkçıların karaya...

Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş:

"Bereketli bir sezon geçireceğiz"

"Başarılı çalışmalar neticesinde inci kefali balıklarının boyunda büyüme ve ağırlığı artmıştır"

VAN - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde balıkçıların karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde inci kefalinin boyu ve iriliği kontrol edildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hem karada hem de gölde su ürünleri denetimlerini gerçekleştirdi. Av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerini sürdüren ekipler, balıkçıların karaya çıkış noktalarını denetledi. Sabah saatlerinde Edremit ilçesinde bulunan marinaya gelen ekipler, avdan dönen balıkçı teknelerinde bir dizi denetim yaptı. Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın da katıldığı denetimler kapsamında inci kefallerinin boyları ölçülürken, balık ağları ve teknelerin ruhsatları da kontrol edildi.

"Bereketli bir sezon geçireceğiz"

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş, denetimler sayesinde inci kefalinin hem boyunun hem de kilosunun arttığını belirtti. Son yıllarda inci kefali denetimlerinde başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Bugün Edremit ilçemizdeki balıkçı barınağındaki teknelerde ağları, avlanan balıkları ve ruhsatları denetliyoruz. Gerek su ürünleri personelimiz, gerek emniyet, gerekse jandarmamızın, gerekse de zabıtamızın yapmış olduğu denetimleri ve son yıllardaki başarılı çalışmalar neticesinde inci kefali balıkların boyunda büyüme ve ağırlığı artmıştır. Bu yıl havaların soğumasıyla beraber bereketli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Denetimlerin faydalarını görmeye başladıklarını dile getiren Necmettin Akdeniz isimli balıkçı ise takip altında olmalarının çok iyi olduğunu söyledi. Her yıl balık sezonun bir önceki yıla oranla daha bereketli geçtiğini savunan Akdeniz, eski yıllara nazaran balığın hem boyu hem de iriliğinin arttığını kaydetti.

Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi
Van Gölü'nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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