Son dakika haber | Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
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Son dakika haber | Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi

Son dakika haber | Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle uygulanan av yasağının başlamasıyla birlikte karaya çekilen balıkçı tekneleri denetlendi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle uygulanan av yasağının başlamasıyla birlikte karaya çekilen balıkçı tekneleri denetlendi.

Karaya çekilen balıkçı tekneleri, 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak. Van balığı (İnci kefalleri) ise bu zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirerek göle dökülen akarsulara akın edecek. Bu kapsamda balıkçılık ve su ürünleri ekipleri Van Gölü çevresinde bulunan 13 adet ve Erçek Gölü'ndeki 1 adet balıkçı barınağı, yanaşma ve çeken yerlerinde denetimler gerçekleşti.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının başladığını ve yasak süresince Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin göreve başladıklarını belirtti. 15 Nisan'dan itibaren balıkçı teknelerinin barınaklara çekildiğini ifade eden Görentaş, "5/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği av yasağı boyunca balıkçı tekneleri karaya çektirilecek, karaya çekilen teknelerde ve istihsal alanlarda herhangi bir istihsal malzemesi bulundurulmayacak" dedi. - VAN

Son dakika haber | Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
Son dakika haber | Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
Son dakika haber | Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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