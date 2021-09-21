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Son dakika haber: Van Gölü'nde şişme botta 60 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Van Gölü'nde şişme botta 60 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Van'da jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda Van Gölü'nde şişme botta 60 düzensiz göçmen yakaladı.

Van'da jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda Van Gölü'nde şişme botta 60 düzensiz göçmen yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinin Yeşilsu Mahallesi Van Gölü açıklarında İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda gölde şişme bot içerisinde Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen tespit edildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı gereği yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Son dakika haber: Van Gölü'nde şişme botta 60 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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