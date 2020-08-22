Son dakika haber: Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor
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Son dakika haber: Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor

Son dakika haberi: Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor (TEKRAR)VAN Gölü'nde araştırma yapan ve her geçen gün gölün derinliklerinde farklı keşifler yapan dalgıçlar, araştırmalarını sürdürüyor.

22.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:06

Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor (TEKRAR)

VAN Gölü'nde araştırma yapan ve her geçen gün gölün derinliklerinde farklı keşifler yapan dalgıçlar, araştırmalarını sürdürüyor. Van Gölü'nde, biri 50 bin diğeri ise yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen, 23.4 metre boyundaki dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri hayran bırakıyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor. Daha önce 18 metre civarında ve 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde, Su altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalışlarda 23.4 metre boyunda yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeni mikrobiyalit tespit edildi.

Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, yıllardır Van Gölü'nde dalış yaptıklarını belirterek, "Yıllar önce Alman bir ekip Van Gölü'ne gelip dalış yapmış. Bu araştırmacı ekip gölde bulunan mikrobiyalitlerin boyunun bir metreden daha büyük olmadığı şeklinde bir bilgi yayınlıyor. Fakat biz yaptığımız dalışlarda dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini keşfettik. Gölün 24,4 metre derinliğinde, 23,4 metre boyunda dünyanın yeni en büyük mikrobiyalitini keşfetmiş olduk. Van Gölü'nde şu ana kadar bilinen dünyanın en büyük mikrobiyaliti 23,4 metre olarak kayıtlara geçti" dedi.

Van Gölü'ndeki araştırmaların devam ettiğini anlatan Ök, gölün farklı noktalarında dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Ök, "Çünkü Van Gölü'nün her noktasında farklı mikrobiyalitlerin olduğunu bildiğimiz için bir dalışımız sırasında tamamen yanardağa benzeyen bir mikrobiyalite rastladık. Mikrobiyalit içinden bir tatlı su çıkışını görüntülediğimiz tuzlu-sodalı suyla karışan tatlı suyun tamamen yanardağının lav patlamasına benzettik. Çok güzel bir görüntüydü. Bizim için heyecanlı bir dalış oldu. Van Gölü sırlarla dolu ve biz her defasında çok etkileniyoruz" diye konuştu.

MİKROBİYALİT

Mikrobiyalitler gölün altından çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin suların etrafında ve siyano bakterilerin valtlerin toplanmasıyla oluşmaya başlıyor. Göl, karbonatlar yönünden zengin, sudan da kalsiyum çıkıyor. Kalsiyum karbonat çıktığında kireç taşı ve kalkerler oluşmaya başlıyor, silikatlar oluşmaya başlıyor ve katman yukarıya doğru büyüyor.

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Son dakika haber: Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor

Kaynak: DHA

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