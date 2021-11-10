Son dakika haberi | Metrelerce geri çekilen Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, yaşanan iklim değişikliği nedeniyle su seviyesi metrelerce düşen Van Gölü sahilinde 40 ton çöp topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Van Gölü kıyısında kapsamlı temizlik çalışması yürüterek, suların çekilmesi ile gün yüzüne çıkan yaklaşık 40 ton çöpü geri dönüşüme kazandırdı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu Belediyesinin bu tarz çalışmalarının vatandaşlar için farkındalık oluşturma amaçlı olduğuna dikkat çekerek, "Asıl temizlik kirletmemektir. Bizler atıklarımızı denize, sahile atarak sadece birtakım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor, yok olması uzun seneler alarak canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi ve havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım. Vanımız kirlenmesin mavi kalsın" dedi.

(Yunus Tuğrul/İHA)