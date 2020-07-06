Son dakika haber: Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin doğal stüdyosu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin doğal stüdyosu oldu

Son dakika güncel haberi: Doğu Anadolu Bölgesinin turizmdeki önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki kıyıları, dünya evine giren çiftlerin en güzel günlerini ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.

Son dakika haber: Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin doğal stüdyosu oldu
06.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:57

Doğu Anadolu Bölgesinin turizmdeki önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki kıyıları, dünya evine giren çiftlerin en güzel günlerini ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.

Türkiye'de gün batımının en güzel izlenebildiği yerlerden biri olan göl, seyrine doyum olmayan manzarasıyla düğün fotoğrafçılarının ilgisini görmeye başladı.

Göl kıyısında belirledikleri alanlara gelen fotoğrafçılar, yeni evlenen çiftlerin eşsiz manzaraya karşı fotoğraflarını çekerek en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor.

Fotoğrafçı Mustafa Ece, Türkiye'de gün batımının en güzel izlendiği yerlerden birinin Van Gölü sahilleri olduğunu söyledi.

Son zamanlarda insanların doğal oramda fotoğraf çekme eğiliminde olduğunu belirten Ece, "Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Van Gölü sahilleri de bu manada bize birçok seçenek sunuyor. Doğal ve çok güzel kareler elde ediyoruz." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor Haber
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı Haber
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Haber
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Son Dakika: Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesi' bir yıllık takiple çökertildi
Son Dakika: Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Cem Yılmaz Buse Varol
Spor Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin doğal stüdyosu oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 13:09:41. #1.15#
title