Son dakika haber! Van Gölü fotoğrafının NASA'nın yarışmasında birinci seçilmesi Bitlis'te de sevinçle karşılandı
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Son dakika haber! Van Gölü fotoğrafının NASA'nın yarışmasında birinci seçilmesi Bitlis'te de sevinçle karşılandı

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Van Gölü fotoğrafının NASA'nın yarışmasında birinci seçilmesi Bitlis'te de sevinçle karşılandı

Son dakika haber... Bitlis'te, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

Bitlis'te, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

El değmemiş doğal güzellikleri, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz koyları ile kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerini adeta bir hilal gibi kucaklayan Van Gölü'nün gölünün fotoğrafının birinci seçilmesi, turizm konusundaki beklentileri de yükseltti.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, Van Gölü'nün fotoğrafının dünya gündeminde yer edinmesinin, bölgenin turizmi açısından çok önemli bir belge ve tanıtım unsuru olduğunu söyledi.

Bu süreçten sonra Van Gölü'ne ilginin daha da yoğunlaşmasını beklediklerini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Van Gölü havzasında aktiviteler daha da artırılacak. Bu nedenle gölün korunması gerekiyor. Dünyanın artık güzelliğiyle kabul ettiği Van Gölü'nü, biz de insanlarımıza daha farklı enstrümanlar ile sunabilmeliyiz. Offshore yarışları veya su sporları gibi unsurlar, Van Gölü'nün ana gündemini oluşturmalı. Burada mevsim el verdiği sürede her türlü sportif aktiviteleri ortaya koymalıyız. Van Gölü bizim ve bölgemiz için hayattır. Her türlü kirlilikten ve zarardan korunmalıdır. Yarışmayı destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Çok büyük bir tanıtım oldu"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü fotoğrafının yüzde 95'e yakın oy alarak rekor kırdığını kaydetti.

Her platformda anlattıkları "Van Denizi'nin" güzelliklerini artık tüm dünyanın gördüğünü belirten Geylani, şöyle devam etti:

"Van Gölü, dünyanın ve ülkemizin en büyük sodalı gölü. Gelip görülmesi, yaşanılması ve yüzülmesi gereken yerlerden biri olduğu, bir kez daha ispatlandı. Bu bizim için çok büyük bir tanıtım oldu. NASA gibi bir kurumun bunu seçmesi ve bütün dünya tarafından beğenilmesi ve en önemlisi de tüm Türkiye'nin bu konuda tek yürek olması bizi çok mutlu etti. Bu konuda bize destek veren Sayın Emine Erdoğan'a, bakanlarımıza, siyasilerimize, iş insanlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Van Gölü hak ettiği ortama maalesef gelmedi. Dünyanın miraslarından biri. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde bununla ilgili bir eylem planı başlatıldı. Kıyı ve kenar belediyeler olarak bu işin içindeyiz."

İlçe Van Gölü'nün kıyısında olmasına rağmen su sporları, turizm, ekonomi ve balıkçılık gibi faaliyetlerden yeterince faydalanamadıklarını kaydeden Geylani, göl ile ilgili eylem planının yakında yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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