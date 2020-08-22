Son dakika haber | Van depreminde cezaevinden kaçan firari yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre VAN'da, 23 Ekim 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından cezaevinden firar eden F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

VAN'da, 23 Ekim 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından cezaevinden firar eden F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkale Jandarma İstihbarat ile Eşmepınar Jandarma Karakalo Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak' suçundan konulduğu Van Cezaevi'nden, kentte 23 Ekim 2011 yaşanan depremin ardından firar eden F.A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Jandarma ekipleri, bu sabah Bilgeç köyündeki adrese operasyon düzenledi. F.A., şafak vakti yapılan operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA