Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
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Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı

15.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:41
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği'nce, Suriye'deki 1000 çocuk ve annesine kıyafet yardımında bulunuldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği'nce, Suriye'deki 1000 çocuk ve annesine kıyafet yardımında bulunuldu. Hayırseverlerin bağışta bulunduğu 500 bin TL'lik 1 TIR dolusu kıyafet, Suriye'nin Tel Abyad kentine gönderildi.

Erciş Verenel Derneği, Suriye'nin savaştan en çok etkilenen Tel Abyad kentinde yaşayan aileler için harekete geçerek yardım kampanyası başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yaklaşık 500 bin TL'lik 1 TIR'lık yardım, Suriye'ye gönderildi. Erciş Verenel Derneği Erciş Temsilcisi Coşkun Sami Durmaz, 25 Ocak'ta Tel Abyad kentine yaptıkları ziyaretin ardından yardım toplamaya başladıklarını belirterek, "Orada insanların çok mağdur olduğunu gördük. Tel Abyad'da bulunan 1000 yetim çocuğa ve annelerine giyim, ayakkabı, çoraptan oluşan 1 TIR dolusu kıyafet yardımında bulunduk. Hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 500 bin TL tutarındaki kıyafetleri, yine hayırseverlerin dualarıyla Suriye'nin Tel Abyad kentine götürüyoruz. Orada insanlar çok kötü durumda, aç kalan çocukları gördük. İnanın bu yetim ve mağdur durumda olan insanların yine tek dostu Türkiye'dir. Bize destek olan hayırseverlere ve Verenel Derneği üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. 


Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı
Son dakika haber: Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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