Son dakika haber... Van'daki terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu Son dakika haberlerine göre VAN'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda güvenlik korucusu Haki Taş, şehit oldu.

VAN'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda güvenlik korucusu Haki Taş, şehit oldu. Çaldıran ilçesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi. Operasyonda güvenlik korucusu Haki Taş, şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı, şehit Haki Taş için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Van Çaldıran'da 16 Ağustos'ta yapılan operasyonda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız güvenlik korucusu Haki Taş'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: DHA