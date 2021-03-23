Son dakika haber: Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli (2)

Son dakika haber: OKULDAKİ ÖĞRENCİ PANSİYONU TAHLİYE EDİLDİVan'ın İpekyolu ilçesinde bulunan ve öğretmen ile öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından eğitime 1 hafta ara verilen Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki 200 öğrencinin kaldığı pansiyon da tahliye edildi.

OKULDAKİ ÖĞRENCİ PANSİYONU TAHLİYE EDİLDİ

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan ve öğretmen ile öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından eğitime 1 hafta ara verilen Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki 200 öğrencinin kaldığı pansiyon da tahliye edildi. Öğrenciler, evlerine gönderilirken, okulda 29 Mart'tan itibaren tekrar eğitim- öğretime başlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ