Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 12 kilo 45 gram eroin, 3 kilo 41 gram esrar, 4 gram afyon sakızı, 657,96 gram metamfetamin, 2,31 gram sentetik kannabinoid ve 17 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 38 şüpheli şahıs hakkında ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kavga ettiği iki kişiyi kurşuna dizdi! İş yerine baskın yapan ekipler, bir ceset daha buldu

Kavga ettiği iki kişiyi kurşuna dizdi! İş yerine baskın yapan ekipler, bir ceset daha buldu

 İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi

İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi

 Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti

Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title