Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 12 kilo 45 gram eroin, 3 kilo 41 gram esrar, 4 gram afyon sakızı, 657,96 gram metamfetamin, 2,31 gram sentetik kannabinoid ve 17 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 38 şüpheli şahıs hakkında ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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