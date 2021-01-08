Son dakika haber... Van'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haber... Van'da trafik kazası: 3 yaralı

08.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:19
Son dakika haber... Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Özalp-Van kara yolunda sürücüsünün kimliği ve araç plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkararak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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