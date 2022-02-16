Son dakika haber... Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber... Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Son dakika haber... Van'da

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 15,82 gram eroin, 11,47 gram sentetik ve 21 sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber... Van'da torbacı operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Van'da torbacı operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haberler

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