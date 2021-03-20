Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

20.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:15

VAN'da, polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VAN'da, polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' olan 'Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)' içinde faaliyet yürüten ve nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olayları düzenleyebileceği veya bu olaylara katılabileceği yönünde haklarında bilgi edinilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı 8 adrese yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aranan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.


Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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