Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı

14.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:12
Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre VAN'da, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

VAN'da, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve iş birlikçilerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik  kapsamlı çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında tabanca, EYP yapımda kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 


Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı
Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı
Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı
Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Osman Kavala Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 13:16:45. #1.16#
title