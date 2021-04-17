Son dakika haber! Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem bilgilendirme
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Son dakika haber! Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem bilgilendirme

Son dakika haber! Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem bilgilendirme
Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre VAN'da polis ekipleri, şiddet mağduru kadınlara yönelik yardım paketi dağıttı.

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VAN'da polis ekipleri, şiddet mağduru kadınlara yönelik yardım paketi dağıttı. Ekipler, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Van Kızılay Şube Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, kentte şiddet mağduru kadınlar belirlendi. Ekipler, belirledikleri adreslere ramazan ayı yardım paketleri hazırlayıp dağıtımına başladı. Paketlerin dağıtımı sırasında mağdur kadınlara toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES hakkında bilgilendirme yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda konumlarının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmalarına katkı sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla kapsamlı ve koordineli çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.


Son dakika haber! Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem bilgilendirme
Son dakika haber! Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem bilgilendirme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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