Selzedelerin yaraları sarılıyor
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Selzedelerin yaraları sarılıyor

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için barınma, beslenme ve psiko-sosyal destek hizmeti verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için barınma, beslenme ve psiko-sosyal destek hizmeti verildi.

İlçede selden zarar gören mahallelerde vatandaşların yaralarının sarılması, tahrip olan yerlerin onarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD ekiplerince selin etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar için 40 çadır kurdu, 429 battaniye dağıtıldı. Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da gıda, yemek, kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Türk Kızılay koordinesinde mahalle sakinlerine 28 bin sıcak yemek dağıtıldı.

Esenyamaç Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan Murat Atabey, gazetecilere, selden hemen sonra tüm kurumların kendileri için seferber olduğunu söyledi.

Atabey, "Selden sonra köye iş makineleri gönderildi. Tüm kurumlar elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kızılay her gün sabah, öğle ve akşam yemek dağıtıyor. AFAD çadır kurdu ve bütün kurumlar yardım dağıtıyor. İş makineleri çalışıyor." dedi.

Vatandaşlardan Cevat Özer de yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, "Millet perişan durumdaydı. Allah devletten razı olsun, her türlü imkanlarıyla burada yanımızda. Gıda, yemek ve elbise dağıtılıyor. İş makineleri köyde çalışıyor." diye konuştu.

Selzedelerin yaraları sarılıyor
Selzedelerin yaraları sarılıyor
Selzedelerin yaraları sarılıyor
Selzedelerin yaraları sarılıyor
Selzedelerin yaraları sarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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