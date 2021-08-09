Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
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Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor

Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi'nde 60 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi'nde 60 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz akşamı etkili olan sağanak, sele neden oldu. Mahalledeki 10 ev sel suları nedeniyle tamamen yıkılırken, 38 eve ağır hasar, 44 eve ise az hasar raporu verildi. İlçeye bağlı mahallelerde 900 hayvan sele kapılarak öldü. Esenyamaç ile birlikte Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 21 mahalle de selden büyük zarar gördü. Selin en çok etkilediği Esenyamaç'ta 60 iş makinesi, yıkılan evlerin enkazlarını kaldırılmaya çalışırken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, evleri yıkılan vatandaşlar için mahallede 40 çadır kurdu, 429 battaniye dağıttı.Türk Kızılay Van Şubesi koordinasyonunda mahallede günlük bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtılırken, Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca da sel mağdurlarına gıda, giyim ve temizlik malzemesi dağıtıldı. 

Mahalle sakinlerinden Murat Atabey, selden hemen sonra devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek, "Selden bir saat sonra devletin tüm kurumları köyümüze geldi. Van'dan, Başkale'den kepçe, dozer ve iş makineler geldi. Yetkililer bizi yalnız bırakmadı.Tüm kurumlar elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Kızılay her gün sabah, öğle ve akşam yemek dağıtıyor. AFAD çadır kurdu ve bütün kurumlar yardım dağıtıyor. İş makineleri çalışıyor" dedi.Kapıldığı sel sularından çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarılan Kader Yurtseven ise, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

 


Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Son dakika haber! Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu

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