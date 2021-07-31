Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı
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Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 5 ev yıkıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 5 ev yıkıldı.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu.

Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi.

Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil." dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü.

Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı.

Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.

Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı
Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı
Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı
Son dakika haber | Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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