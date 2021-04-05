Son dakika haber: Van'da sağlık çalışanlarına hastanede çipli kimlik kartı hizmeti
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Son dakika haber: Van'da sağlık çalışanlarına hastanede çipli kimlik kartı hizmeti

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Van'da sağlık çalışanlarına hastanede çipli kimlik kartı hizmeti

Son dakika gündem haberi... Van'ın ilçesinde "gezici kayıt terminali" uygulaması ile Nüfus Müdürlüklerine gidemeyen sağlık çalışanlarının çipli kimlik kartı işlemleri hastanede yapılıyor.

Van'ın ilçesinde "gezici kayıt terminali" uygulaması ile Nüfus Müdürlüklerine gidemeyen sağlık çalışanlarının çipli kimlik kartı işlemleri hastanede yapılıyor.

İçişleri Bakanlığınca 4 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor.

İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, söz konusu uygulama kapsamında 750 personeli bulunun Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde görevli çalışanların nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri konusunda kolaylık sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına destek veren ekipler, Nüfus Müdürlüklerine gidemeyen personelin çipli kimlik kartı işlemlerini hastanede gerçekleştiriyor.

Başhekim Suat Altın, yaptığı açıklamada, İlçe Nüfus Müdürlüğü ekiplerinin nüfus cüzdanlarını yenileyemeyen sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla böyle bir çalışma başlattığını söyledi.

Ekipler için hastanede bir birim oluşturduklarını anlatan Altın, "Bu birim sayesinde personelimiz dışarı çıkmadan ya da kuruma gitmeden eski kimliklerini yenileriyle değiştirme imkanı buldu. Başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere İlçe Nüfus Müdürlüğüne teşekkür ederim." dedi.

İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol da sağlık çalışanlarına destek olup, onlara kolaylık sağlamak için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Sağlık görevlilerinin kimlik kartlarını hastanede yenilediklerini anlatan Erol, "Sağlık personellerimiz salgın sürecinde canla başla çalıştıkları için kimlik kartlarını yenilemek için zaman bulamadılar. Biz de onlara destek olmak için kimlik kartlarını hastanede yeniliyoruz. Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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