Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Van'ın Erciş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı evlerde silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Taşlıçay Mahallesi'nde bulunan evlere düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ile 129 fişek, ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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