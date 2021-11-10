Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı evlerde silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Taşlıçay Mahallesi'nde bulunan evlere düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ile 129 fişek, ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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