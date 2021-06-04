Son dakika haber! Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği bulundu
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Son dakika haber! Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği bulundu

Son dakika haber! Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği bulundu
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesinin Gedikbaşı mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde Biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatar silahı, 10 RPG-7 roketatar mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 500 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, cep telefonu ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 5 el telsizi çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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