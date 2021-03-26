Son dakika haber | Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haber | Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri: Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 piyade tüfeği, 10 kilogram C4 el yapımı patlayıcı, dürbün, 8 piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar mermi bulundu.

Silah ve mühimmat olay yerinde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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