Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, fünye, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, fünye, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Kayalar Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 fünye, 3 küçük tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi
ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük İlham Aliyev Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ece Erken Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:53:30. #1.16#

title