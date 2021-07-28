Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Son dakika haber... Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, fünye, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, fünye, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Kayalar Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 fünye, 3 küçük tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu