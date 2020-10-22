Son dakika haber... Van'da öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 eğitimi
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Son dakika haber... Van'da öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 eğitimi

22.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:00
Son dakika haber... Van'da öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 eğitimi

Son dakika haberlerine göre Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen seminerlerde öğretmen ve öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele anlatıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen seminerlerde öğretmen ve öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele anlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğitim seminerleri düzenlendi.

Ilıkaynak, Erçek, Yatıksırtı ve Karagündüz mahallelerinde gerçekleştirilen seminerlerde sağlık personellerince öğrenci ve öğretmenlere salgınla mücadelede alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Seminerin sonunda öğretmen ve öğrencilere içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketi dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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