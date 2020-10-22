Son dakika haber... Van'da öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 eğitimi

Son dakika haberlerine göre Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen seminerlerde öğretmen ve öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele anlatıldı.