Son dakika haber! Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 19 gözaltı
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Son dakika haber! Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 19 gözaltı

Son dakika haber! Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 19 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre VAN ve Denizli'de değişik tarihlerde meydana gelen 13 hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

VAN ve Denizli'de değişik tarihlerde meydana gelen 13 hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu belirlenen 10 bin TL değerinde ev eşyası ile bisiklet, motosiklet ve otomobil sahiplerine teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hısızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşın mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarının soruşturulması ve aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. Kentte değişik tarihlerde meydana gelen 12 hırsızlık ile Denizli ilinde meydana gelen 1 dolandırıcılık olaylarıyla ilgili MOBESE kamera görüntülerini detaylı incelemeye aldı. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan incelemede adresleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde 10 bin TL değerinde ev aşyası, 3 bisiklet, 1 motosiklet ve 1 otomobil ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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