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Son dakika haber: Van'da hırsızlık operasyonu

Son dakika haber: Van'da hırsızlık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Van'da polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde meydana gelen hırsızlıklarda çalınan malzemelerin bulunduğu iş yerine yapılan operasyonda; 1 adet monitör, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet klavye, 1 adet CD kasetçalar, 2 adet hoparlör, 1 adet kablosuz mouse, 1 adet kablolu mouse ele geçirilmiş. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık suçundan yakalanan 2 (Suça Sürüklenen Çocuk) şüpheli şahıs ile 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 1 iş yeri sahibi olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

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