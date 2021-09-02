Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu
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Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinde hava destekli düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu

3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinde hava destekli düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde helikopter destekli yapılan operasyonda, 3 ayrı ikamette yapılan aramada 48 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili 3 şahsa 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu
Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu
Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu
Van'da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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