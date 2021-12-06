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Son dakika haber: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 29 Kasım - 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 8 adet cep telefonu, 4 bin 873 adet ilaç, 60 litre alkol, 390 paket sigara, 547 adet parfüm, 6 kilo çay ile sahte olduğu değerlendirilen; 3 adet 100 TL'lik banknot, 17 adet uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, 11 adet il göç idaresi ikamet izni öğrenci başvuru formu, 10 adet il göç idaresi yol izin belgesi ile ruhsatsız olduğu değerlendirilen 1 adet tabanca ve 62 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Son dakika haber: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haber: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haber: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haber: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

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