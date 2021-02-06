Son dakika haber... Van'da, gümrük kaçağı cinsel içerikli ve kilo aldırıcı gıda takviyeleri ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: VAN'da, polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda; gümrük kaçağı ve sağlığa zararlı olan, cinsel güç artırıcı ve kilo aldıran gıda takviyeleri ile kozmetik ürünleri ele geçirildi.

VAN'da, polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda; gümrük kaçağı ve sağlığa zararlı olan, cinsel güç artırıcı ve kilo aldıran gıda takviyeleri ile kozmetik ürünleri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakleden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, merkez İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı ve sağlığa zararlı olduğu tespit edilen 18 bin 820 kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 cinsel güç artırıcı gıda takviyesi, 238 cinsel içerikli ürün ve 201 kozmetik ürün ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlerle ilgili şüpheli R.K., gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı