Son dakika haber... Van'da gönüllüler, jandarmanın desteğiyle sokak hayvanları için 20 kulübe yaptı
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Son dakika haber... Van'da gönüllüler, jandarmanın desteğiyle sokak hayvanları için 20 kulübe yaptı

16.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:17
Son dakika haber... Van'da gönüllüler, jandarmanın desteğiyle sokak hayvanları için 20 kulübe yaptı

Son dakika haberi... Van'ın Erciş ilçesinde Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Van Temsilciliği ile sosyal medya üzerinden bir araya gelen "Van Hayvan Sesi Sayfası" gönüllüleri, jandarma ekiplerinin de desteğiyle sokak hayvanları için briketten kulübeler hazırladı.

Van'ın Erciş ilçesinde Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Van Temsilciliği ile sosyal medya üzerinden bir araya gelen "Van Hayvan Sesi Sayfası" gönüllüleri, jandarma ekiplerinin de desteğiyle sokak hayvanları için briketten kulübeler hazırladı.

Erciş Belediyesince Çelebibağı Mahallesi'nde belirlenen alanda bir araya gelen hayvanseverler, briket, çimento, kum, tahta ve muşamba kullanarak, can dostları için 20 kulübe oluşturdu.

Kulübelerin yapımına destek veren jandarma ekipleri ise anneleri ölen 6 köpek yavrusunu sahiplendi.

Van Hayvan Sesi Sayfası gönüllülerinden Başak Avcı, İpekyolu ve Erciş belediyelerinde görevli veterinerlerin, sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçirerek aşılarını yaptığını söyledi.

Avcı, hasta ve bitkin sokak hayvanlarının Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra buraya getirileceğini belirtti.

HAÇİKO Derneği Van Temsilcisi Mihriban Balta ise birçok il ve ilçede bu tür etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Erciş Belediyesi bize çok yardımcı oldu. Yaklaşık 100 kişilik ekiple geldik. Sokak canlarımıza en iyi şartları sunmak için çaba sarf ediyoruz. Halkımızın da destek olmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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