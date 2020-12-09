Son dakika haber | Van'da ev yangını

Son dakika haberlerine göre Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, dün İpekyolu ilçesindeki Şemsiyeli Sokak üzerindeki bir binanın 5. katındaki evde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı