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Son dakika haber! Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haber! Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 450 kişilik personelle 'Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

VAN (DHA) - Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 450 kişilik personelle 'Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da 'Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 kişilik personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Son dakika haber! Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haber! Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haber! Van'da 'Eren Kış-12 Operasyonu' başlatıldı

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