Başkale'de dün 6 evin yıkıldığı mahallede ikinci kez sel felaketi yaşandı (2)
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Başkale'de dün 6 evin yıkıldığı mahallede ikinci kez sel felaketi yaşandı (2)

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde dünkü selin ardından Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, ilçe belediyesi ekipleri hasar gören yolların onarılması ve çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bugün devam eden çalışmalar sırasında yağışın tekrar başlaması üzerine ekiplerin çalışması durduruldu, jandarma ekipleri de vatandaşların da hayvanlarıyla güvenli noktalarda beklemeleri uyarasında bulundu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı.

Selden önce mahallede yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, dün selden dolayı 6 evin yıkıldığını, 30 evin de ağır hasar aldığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Solak, şöyle konuştu:

"İlk andan itibaren köyün içinde oluşan taş yığınlarını, kayaları ve çamuru temizlemek için çalışma başlattık. Tüm kurumlarımız burada. Karayolları, DSİ, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımızın araçlarını görevlendirdik. Mahalle içindeki temizlik çalışmalarının ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Mağdur olan vatandaşlarımız için geçici çadır kurulumunu başlattık. Kızılay sıcak yemek dağıtıyor. Kriz anını en iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün daha bu yağışların süreci bize rapor edildi. Sel afetine karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dere yataklarından uzak durmaları, kendileri ve hayvanlarını korumaları açısından faydalı olacaktır."

Başkale'de dün 6 evin yıkıldığı mahallede ikinci kez sel felaketi yaşandı (2)
Başkale'de dün 6 evin yıkıldığı mahallede ikinci kez sel felaketi yaşandı (2)
Başkale'de dün 6 evin yıkıldığı mahallede ikinci kez sel felaketi yaşandı (2)
Başkale'de dün 6 evin yıkıldığı mahallede ikinci kez sel felaketi yaşandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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