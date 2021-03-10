Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
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Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma

10.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:03
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma

Son dakika habere göre VAN Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

VAN Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıkların 38'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek, kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliği olarak tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, 145 günde tamamlandı. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması, saat 10.00'da başladı. 

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- Van
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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