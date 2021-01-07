Son dakika haber... Van'da 2 kilogram uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Son dakika haber... Van'da 2 kilogram uyuşturucu ve silah ele geçirildi

07.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:48
Son dakika haber... Van'da 2 kilogram uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Son dakika haber: Van'ın Gevaş ve Çaldıran ilçelerinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ve Çaldıran ilçelerinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Gevaş-Tatvan kara yolundaki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S'nin üzerinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Öte yandan Çaldıran ilçesinin Yukarı Dikme Mahallesi'nde şüphe üzerine bir evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 58 mermi ele geçirildi.

İki farklı olayda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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