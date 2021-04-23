Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
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Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kentte ihtiyaç sahibi 2 bin 300 kişiye sıcak yemek veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kentte ihtiyaç sahibi 2 bin 300 kişiye sıcak yemek veriyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sosyal hizmet çalışmalarını hızlandıran Van Büyükşehir Belediyesi; yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevinde günlük 2 bin 300 kişiye iftarlık ve sahurluk olmak üzere 2 öğün 3 çeşit yemek, aşevinin 30 çalışanı tarafından titizlikle hazırlanıyor.

Hazırlanan yemekler gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre veriliyor.

Bunun yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı refakatçi misafirhanelerine, mültecilere, korona virüs salgını nedeniyle evde karantina altında bulunan vatandaşlara da yemek yardımı günlük yapılıyor.

Yıl boyunca süren yemek yardımlarının Ramazan ayıyla birlikte arttığını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aşevi ve Kreş Müdürü yetkilisi Aytaç Urun, "Yemekler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pişirilmeye başlıyor. Her gün yemeklerimizde kırmızı et veya beyaz et var. Yemekler gıda mühendisleri kontrollerinin ardından sefer taslarına dolduruluyor ve ardından vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Yemek yardımlarımız sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmayıp yıl boyunca devam ediyor" dedi.

Ramazan ayında verilen yemek desteğinde dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi'nin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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