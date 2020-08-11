Son dakika haber... VALİLİK'TEN YOLCU OTOBÜSÜ YANGINI AÇIKLAMASI Son dakika güncel haberi... Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği'nden Çekmeköy'deki yolcu otobüsü yangının ilişkin açıklama yapıldı.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği'nden Çekmeköy'deki yolcu otobüsü yangının ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun."

Kaynak: DHA