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Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, valilik önüne gelerek eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadın, sorununun giderilmesini istedi. Boynuna dayadığı bıçak ile cadde ortasında bir süre polis ekipleriyle konuşan ve sorununu anlatmaya çalışan kadın, ardından ikna edildi.

Elindeki bıçağı bırakan kadın, daha sonra valilik içerisine alındı.

Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ Valiliği, Polis, 3. Sayfa, Haber

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