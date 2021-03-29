Son dakika haber! Validen hastane uyarısı

Son dakika haber: Ordu Valisi Tuncay Sonel, hastanelerin en büyük bulaşma kaynağı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların randevu saatleri konusunda titiz davranmasını istedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, hastanelerin en büyük bulaşma kaynağı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların randevu saatleri konusunda titiz davranmasını istedi.

Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, sahil bölgelerinde artış gözlendiğini söyledi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf edildiğinin altını çizen Vali Tuncay Sonel, özellikle sahile yakın ilçelerde bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çekerek denetimlere ağırlık verildiğini ifade etti.

Hastanelerin de büyük bulaş kaynağı olan yerlerden biri olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, "Randevusu olan vatandaşlarımızın randevu aldıkları saatte hastanede bulunmaları, toplu alanlarda daha az zaman geçirmeleri, virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırma noktasında büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, hastane randevuları konusunda titiz davranmaları, bulundukları ortamlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmeleridir" dedi.

Vali Sonel, "19 ilçemizde sağlık çalışanlarımız, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, kamu görevlilerimiz, sivil toplum kuruluş temsilcilerimiz, zabıtalarımız başta olmak üzere topyekün hep birlikte sahaya basacak, denetimlerimizi yoğun şekilde sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele verip, bu süreci birlikte aşacağız. Büyük çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'na, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, ilçe kaymakamları video konferans yoluyla, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı