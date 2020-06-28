Son dakika haber | Vali Yazıcı Patara'da incelemelerde bulundu
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Son dakika haber | Vali Yazıcı Patara'da incelemelerde bulundu

Son dakika habere göre Vali Yazıcı Patara'da incelemelerde bulundu Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "I·nanıyorum ki, bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek.

28.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:00

Vali Yazıcı Patara'da incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

"I·nanıyorum ki, bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek."

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Kas¸ yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, " I·nanıyorum ki, bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek. Biz de bunu sagˆlamak adına tu"m kurum ve kurulus¸lar olarak gayret ic¸erisindeyiz. C¸ok kısa su"rede restorasyon c¸alıs¸maları tamamlanmıs¸, adeta ac¸ık hava mu"zesine kavus¸mus¸ olacagˆız." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilc¸e ziyaretleri kapsamında Kas¸'a 42 kilometre uzaklıktaki Patara'ya geldi. Vali Yazıcı'ya buradaki ziyaret ve incelemelerinde Ku"ltu"r ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya I·l Jandarma Komutanı Tugˆgeneral Tekin Aktemur, I·l Emniyet Mu"du"ru" Mehmet Murat Ulucan, I·l Turizm Mu"du"ru" I·brahim Acar es¸lik etti.Vali Yazıcı helikopterle geldigˆi Patara'da, Kas¸ Kaymakamı vekili Onur S¸atırogˆlu ve Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸ tarafından kars¸ılandı.

Likya Birligˆi'nin bas¸kentligˆini yapan Patara Antik Kenti'ni gezen Vali Yazıcı'ya, Akdeniz U"niversitesi Edebiyat Faku"ltesi Arkeoloji Bo"lu"mu" o"gˆretim u"yesi ve kazı bas¸kanı Prof. Dr. Havva Is¸ık I·s¸kan tarafından yapılan c¸alıs¸malar hakkında bilgi verildi.

"Bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek"

Patara'da yapılan c¸alıs¸maları bizzat inceleme fırsatı buldugˆunu belirten Vali Yazıcı, "Burada Ku"ltu"r Bakanlıgˆımızın, Antalya Valiligˆinin, Akdeniz U"niversitesinin, digˆer kurum ve kurulus¸ların bu"yu"k katkılarını go"rdu"m. Burada 6 bin yıllık tarih var. I·ns¸allah biz bunu canlandırıp, Tu"rk turizmine, Tu"rk ku"ltu"ru"ne kazandırmıs¸ olacagˆız. Meclis tiyatro alanı, posta telgraf binası, deniz feneri yas¸am bulacak. Bir kısmının restorasyonu tamamlanmıs¸. I·ns¸allah en kısa zamanda telgraf binamız da restore edilecek. Deniz fenerimiz restore edilecek. Du"nya harikası cennetten bir ko"s¸e olan Kas¸'ımızı, tekrar du"nyaya Likyalılar vasıtasıyla Patara vasıtasıyla yeniden tanıtmıs¸ ve duyurmus¸ olacagˆız. Bu medeniyetin var oldugˆu, es¸siz gu"zelliklerin ve denizin bulundugˆu bu gu"zel vatan parc¸asını hep birlikte ayagˆa kaldıracagˆız. I·nanıyorum ki, bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek. Biz de bunu sagˆlamak adına tu"m kurum ve kurulus¸lar olarak gayret ic¸erisindeyiz. C¸ok kısa su"rede restorasyon c¸alıs¸maları tamamlanmıs¸, adeta ac¸ık hava mu"zesine kavus¸mus¸ olacagˆız." dedi.

Vali Yazıcı, Patara'daki ziyaret ve incelemelerinin ardından Antalya'ya do"ndu".

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Son dakika haber | Vali Yazıcı Patara'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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