Son dakika haber: VALİ YARDIMCISININ, ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ EV MÜHÜRLENDİ Gelen son dakika haberlerine göre Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (2)EV MÜHÜRLENDİHatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, dün gece saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdüğü apartmanın 6'ncı katındaki dairenin kapısı mühürlendi.

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (2) EV MÜHÜRLENDİ Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, dün gece saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdüğü apartmanın 6'ncı katındaki dairenin kapısı mühürlendi. Öte yandan Tolga Polat'ın kardeşi Altuğ Polat'ı kaçmaya çalışırken tabancayla vurduğu merdiven dairesinde de kan izlerinin olduğu görüldü.Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın babası Şeref Polat, apartmandan çıktığı sırada sorulara cevap veremedi. Polat'ın yanındaki yakını Alper Okan, "Ayrıntılarını bilmiyorum. Kendisi yoğun çalışan biriydi. Hepimiz zaman zaman bunalıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu. Kaynak: DHA