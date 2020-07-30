Son dakika haber | Vali Varol, Başkan Sayan ve Milletvekili Çelebi'den Kurban Bayramı mesajı Bir son dakika haberine göre Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol, mesajında, mukaddes değerler uğrunda fedakarlığın, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve yardımlaşmanın en güzel ifadesini bu günlerde yaşama ve yaşatma imkanı bulduklarını belirtti.

Vatandaşların güvenlik, trafik ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan ilave tedbir kararlarına uymalarını isteyen Varol, şunları kaydetti:

"Bu kutsal günleri sevinç içerisinde idrak ederken, milli birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi korumak için en kıymetli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimiz ile canlarını bu değerler uğrunda ortaya koyan kahraman gazilerimizi unutmayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, şehit aileleri ve gazilerimizi bu mutlu günlerde yalnız bırakmamak hepimizin vazifesidir. Bu vesileyle, milletimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Milletvekili Çelebi ise Türk milletinin iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardığına işaret ederek, mesajında şunlara yer verdi:

"Allah için kurban kesen ve kestiği kurbanı muhtaçlarla paylaşanları canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza, sevgi ve merhametin bütün topluma yayılmasına, dargınlıkların son bulmasına vesile olmasını, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesini temenni ediyorum. Ayrı kaldığımız, doyasıya sarılamadığımız bu zorlu günleri de Allah'ın izniyle aşacağız. Her geçen gün daha sağlıklı günlere yaklaştığımız bu süreçte bir bayramımızı daha kutluyoruz. Bu bayramın, sevdiklerimizle aramızda mesafeler bıraktığımız son bayramımız olmasını diliyor, sağlıklı günlere bir an önce kavuşmayı temenni ediyorum. Tüm Ağrılı hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Belediye Başkanı Sayan da birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede

yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın

mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ağrılıların sosyal mesafe ve maske takmayı gözardı etmemesi gerektiğini kaydeden Sayan, "Tüm kalbimle inanıyorum ki bu bayram da kulluk

görevimizi yerine getirirken; ihtiyaç sahiplerini, gözü yolda olan yaşlı

ve kimsesizleri, başının okşanmasını bekleyen yetim ve öksüzleri millet

olarak unutmayacağız. Pandemi dolayısıyla bayramın ruhuna yakışır şekilde onlarla birlik olamasak da gönüllerimiz hep onlarla bir olacak.

Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza

sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki; daha güzel günlere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA