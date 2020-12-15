Son dakika haber: Vali Ünlü'den Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye yapılan köprüye sıkı takip
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Son dakika haber: Vali Ünlü'den Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye yapılan köprüye sıkı takip

15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:11
Son dakika haber: Vali Ünlü'den Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye yapılan köprüye sıkı takip

Son dakika haberleri... Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun'da yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde inşa edilen Muttab Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun'da yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde inşa edilen Muttab Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, imalat ve inşaat işleri aralıksız devam eden Muttab Köprüsü'nde Vali Ünlü incelemelerde bulundu.

Vali Ünlü'ye çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Muttab Köprüsü'nün 3 açıklıklı ve 92,40 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde, orta ayaklar itibariyle 22 metre yüksekliğinde olacağını belirtti.

Yer yer 33 metre derinliğe kadar inilen 48 fore kazık çakıldığı, her bir açıklığın yaklaşık 30 metre uzunluğunda olduğu, bugüne kadar yapılan çalışmalarda A ve D aksı kenar ayakları ile B aksı orta ayağında fore kazık ve imalatların tamamlandığı, C aksındaki orta ayaktaki fore kazık çalışmaları ile radya temel inşaatının tamamlanmasının ardından imalat işlemlerinde sona gelindiğini ifade eden yetkililer, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini aktardı.

A ve B aksı arasındaki ilk açıklığın prefabrik kirişlerinin yerleştirildiğini belirten yetkililer, B ve C arasındaki orta ayak ile C ve D aksındaki açıklıktaki kirişlerinde C aksındaki orta ayağın tamamlanması ile birlikte planlanan zamanda yerleştirileceğini kaydetti.

Enver Ünlü ise çalışmaların aksatılmadan ve aynı hızla devam ettirilmesi talimatını vererek, "Hassasiyetle takip ettiğimiz, Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde inşaatı devam eden Muttab Köprüsü'nün ilk açıklığının prefabrik kirişleri yerleştirilerek tabliye çalışmalarına başlanmıştır. İnşallah köprüyü öngörülen sürede halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfez çökmüş, bunun sonucunda 5 jandarma personeli ve 1 iş makinesi operatörü sele kapılmıştı.

Tirebolu-Doğankent kara yolu, 22 Ağustos'tan bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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