Son dakika haber | Vali Su'dan jandarmaya 182'nci yıl ziyareti
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Son dakika haber | Vali Su'dan jandarmaya 182'nci yıl ziyareti

Son dakika haber | Vali Su'dan jandarmaya 182'nci yıl ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Su, karşılama mangasını selamlamasının ardından Komutanlık Şeref Defterini imzaladı.

Makama geçerek Albay Çarıkcıoğlu ve personelle bir süre görüşen Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu nezdinde tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Su'ya ziyareti sırasında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti. - MERSİN

Son dakika haber | Vali Su'dan jandarmaya 182'nci yıl ziyareti
Son dakika haber | Vali Su'dan jandarmaya 182'nci yıl ziyareti
Son dakika haber | Vali Su'dan jandarmaya 182'nci yıl ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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