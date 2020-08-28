Son dakika haber: Vali Şimşek: Niğde'de 30 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Vali Şimşek: Niğde'de 30 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Vali Şimşek: Niğde'de 30 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiNİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, virüs yüzünden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini kaydetti.

28.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:46

Vali Şimşek: Niğde'de 30 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, virüs yüzünden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini kaydetti.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, buna karşı üst düzey tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Düğün sürelerini iki saate indirdiklerini ve diğer toplu etkinlikleri yasakladıklarını aktaran Vali Şimşek, "Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden koronavirüs vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda. Buna paralel olarak ölüm oranı da artmış durumda. Niğde'de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki koronavirüs pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki verilere göre bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretler. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz?? dedi.

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Son dakika haber: Vali Şimşek: Niğde'de 30 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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