Son dakika haber: Vali Şentürk, kiraz bahçesini gezdi
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Son dakika haber: Vali Şentürk, kiraz bahçesini gezdi

Son dakika haberi: Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı Ören köyünde kiraz bahçesinde incelemede bulundu.

Son dakika haber: Vali Şentürk, kiraz bahçesini gezdi
11.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:12

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı Ören köyünde kiraz bahçesinde incelemede bulundu.

Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve kurum müdürleri ile Ören köyünde muhtar Mustafa Çalışkan'dan, köy hakkında bilgi alarak, Bilecik bölgesinde yetiştirilen kirazın Marmara Bölgesi başta olmak üzere iç piyasada tercih edildiğini ifade etti.

İklim özelliklerine bağlı olarak Bilecik'te tarımın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Koronavirüs süreci, her şeyden vazgeçebileceğimizi ama sağlığımızdan vazgeçemeyeceğimizi gösterdi. Sağlığımızı korumamız da organik gıdadan geçiyor. Hiçbir eksiğimiz yok, o zaman üretmeliyiz. Bilecik'te ürün çeşitliliği ziyadesiyle var. İlimizde farklı tarımsal ürünler yetiştiriliyor. Tarımsal potansiyelimiz çok yüksek. Üreticilerimiz, yaptığı işi nitelikli yapıyor. Bilecik üreticisi ortaya koyduğu kaliteli üretimi ile her zaman Marmara Bölgesi'ndeki pazarda yerini almakta ve bilinmekte. İlimiz, 26 milyonluk bir pazara sahip. Kiraz üretiminde de önemli bir potansiyelimiz var. 25 bin dekarlık bir alanda kiraz üretimimiz mevcut ve 4-5 çeşit kiraz üretiliyor. Kirazımızın kalibresi yüksek olması nedeniyle yüzde 90'ı sofralık olarak pazarlanmaktadır. Daha özelde ve türde ürettiğimiz zaman, üreticimiz daha fazla gelir elde edecektir. Ürün miktarını artırmalıyız."

Sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi için İl Müftüsü Ali Erhun, dua etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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