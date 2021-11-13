Son dakika haber! Vali Okay Memiş şehit ailesini ziyaret etti

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun şehadet belgesi, Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından ailesine teslim edildi.

Merkez Yakutiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden aileyi ziyaret eden Vali Okay Memiş, şehadet belgesini şehidin annesi Erengül ve babası Süleyman Tortumlu ile eşi Eda Tortumlu'ya teslim ederek, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Bizler devletin tüm destekleri ile sizlerin yanında olacağız" dedi. - ERZURUM

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